حق نشر عکس Reuters Image caption بنابر گزارش مرکز زمین‌شناسی آمریکا، یک زلزله قوی دیگر به قدرت ۷.۱ شامگاه جمعه جنوب کالیفرنیا را لرزانده است. این مرکز گفته است این بزرگ‌ترین زلزله در جنوب کالیفرنیا در دو دهه گذشته است.

حق نشر عکس Getty Images Image caption صادق خان، شهردار لندن در مراسم سالیانه رژه اقلیت‌های جنسی در لندن که روز گذشته ۶ ژوئیه برگزار شد

حق نشر عکس Getty Images Image caption دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی در منطقه خلع سلاح شده میان دو کره با هم دیدار کردند

حق نشر عکس Getty Images Image caption هر تابستان، در شهرهای اروپا، بازار جشنواره های موسیقی در فضای باز داغ است و یکی از معروف‌ترین این جشنواره‌ها در گلستنبری است که (Glastonbury) در جنوب غرب انگلستان برگزار می‌شود. جشنواره‌ای که ده‌ها هزار پیر و جوان را از سراسر دنیا گرد هم می‌آورد. در جشنواره امسال 175 هزار نفر شرکت کرده بودند

حق نشر عکس Getty Images Image caption در هنگ کنگ هزاران نفر در روز اول ماه ژوئیه همزمان باس الروز بازگشت این کشور به تحت قیمومت چین در خیابان ها دست به اعتراض زدند.

حق نشر عکس Getty Images Image caption خورشید گرفتگی( کسوف) کامل در روز دوم ژوئیه در پایگوآنو در شیلی. حدود ۲۵۰ هزار توریست برای تماشای این کسوف به این شهر کوچک که تنها ۱۰۰۰ سکنه دارند، سفر کردند. این تنها کسوف کامل در سال ۲۰۱۹ است.

حق نشر عکس Getty Images Image caption در بارسلون اسپانیا هزاران نفر در رژه سالانه اقلیت‌های جنسی در ۲۹ ژوئن شرکت کردند.

حق نشر عکس Getty Images Image caption تصویری از نفتکش گریس ۱ که در چهارم ژوئیه در آب های جبل الطارق توقیف شد. وزیر اعظم دولت محلی جبل‌الطارق در بیانیه‌ای اعلام کرد که تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا یک نفتکش را که حامل نفت خام به مقصد سوریه بود در سواحل این سرزمین توقیف کرده‌اند. جبل الطارق، واقع در شبه‌جزیره ایبریا از سرزمین‌های برون مرزی تحت حاکمیت بریتانیاست.

