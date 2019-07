حق نشر عکس ANUWAR HAZARIKA / REUTERS Image caption بارش باران های موسمی در آسام هند

حق نشر عکس DAVID W CERNY / REUTERS Image caption بچه شیر تازه متولد شده در باغ وحشی در جمهوری چک

حق نشر عکس Getty Images Image caption حضور شماری از زنان در ایران در گردهمایی "حمایت از حجاب"

حق نشر عکس Getty Images Image caption ادای احترام مردم کره شمالی در بیست و پنجمین سالمرگ کیم ایل سونگ رهبر سابق کره شمالی

حق نشر عکس Getty Images Image caption اولین جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد همسر محمد علی نجفی شهردار سابق تهران برگزار شد. آقای نجفی که به قتل همسرش اعتراف کرده، دلیل این قتل را اختلافات خانوادگی توصیف کرد. جلسه بعدی دادگاه چهارشنبه همین هفته برگزار شود.

حق نشر عکس Getty Images Image caption حضور دلفین ها در ساحل تاماراما در سیدنی استرالیا

حق نشر عکس Getty Images Image caption مناظره جرمی هانت (سمت راست) و بوریس جانسون از نامزدهای پست نخست وزیری بریتانیا در سالفورد

حق نشر عکس GETTY IMAGES Image caption پیروزی تیم ملی فوتبال زنان آمریکا در جام جهانی فوتبال . این تیم در بازی فینال با دوگل تیم ملی فوتبال هلند را شکست داد

حق نشر عکس AFP Image caption اروپا همچنان شاهد هوای گرم است. در این تصویر ساحل دارس در آلبانی دیده می شود که شاهد گرمای هوای 39 درجه بود

حق نشر عکس EPA Image caption برگزاری انتخابات عمومی زودهنگام در یونان. در این انتخابات حزب راست میانه دموکراسی نو به پیروزی رسید

All photographs belong to the copyright holders as marked.