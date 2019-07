حق نشر عکس DAN ABBOTT Image caption یک غواص در کنار یک ستاره دریایی عظیم در ساحل کورنوال شنا می‌کند

حق نشر عکس Reuters Image caption واکنش چهار نماینده زن کنگره آمریکا به حملات ترامپ

حق نشر عکس Getty Images Image caption برخورد رعد و برق به مرکز تجارت جهانی در نیویورک

حق نشر عکس Reuters Image caption واکنش اورزولا فون درلاین به انتخاب وی به عنوان ریاست کمیسیون اروپا

حق نشر عکس Getty Images Image caption رئیس بانک مرکزی انگلیس از عکس آلن تورینک پدر علم کامپیوتر برای پشت اسکانس‌های ۵۰ پوندی رونمایی می‌کند

حق نشر عکس REUTERS Image caption مراسم یادبود ۲۹۸ قربانی هواپیمای سقوط کرده مالزی در سال ۲۰۱۴

حق نشر عکس Reuters Image caption بر اثر ریزش یک ساختمان چهار طبقه در مومبای (بمبئی) هند دست‌کم ۱۳ نفر کشته شدند

حق نشر عکس AFP Image caption در رژه نظامی فرانسه یک 'هاوربرد' به نمایش درآمد

حق نشر عکس Getty Images Image caption شنا در آب‌های ناشی از سیل در منطقه مندویل لوئیزیانا

حق نشر عکس Getty Images Image caption تعدادی از زنان در طوفان شن در سنگام هند

All photographs belong to the copyright holders as marked.