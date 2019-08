برندگان مسابقه عکاسی از طبیعت و حیات وحش استرالیا

تصاویری حیرت‌انگیز از طبیعت و حیات وحش استرالیا، نیوزیلند، قطب جنوب و جزایری در اقیانوس آرام هر ساله در بخش مسابقه جایزه مجله "جئوگرافیک استرالیا" با هم رقابت می‌کنند.

در زیر برخی از عکس‌های حیرت‌انگیز برنده جایزه امسال را ببینید.

حق نشر عکس MAT BEETSON Image caption یک کوسه در ساحل و در حال چرخیدن دور یک نهنگ مرده در غرب استرالیا. این عکس برنده جایزه اصلی این مسابقه شد

حق نشر عکس FLLOYD MALLON Image caption رعد و برق در منطقه نیو ساوت ولز - یک جوان ۱۷ ساله برنده جایزه جوانان این مسابقه شد.

حق نشر عکس PETE MCGEE Image caption یک کوسه سرگاوی کاکل‌دار در حال خوردن تخم‌های یک گونه دیگر از کوسه‌ها در عمق آب‌های شهر سیدنی

حق نشر عکس ROSS GUDGEON Image caption خرچنگ‌های تزئینی در اندونزی جانور مرجانی را به خود وصل می‌کند تا از شکارچیان در امان باشد

حق نشر عکس CHARLES DAVIS Image caption کانگوروهای خاکستری شرقی در پارک ملی کازیسکو، نیو ساوت ولز

حق نشر عکس NEIL PRITCHARD Image caption آبشارهایی در منطقه آبشار بارون در کوئینزلند در طول فصل سیل

حق نشر عکس ETIENNE LITTLEFAIR Image caption یک بزمجه مرتنز به دوربین عکاس در منطقه شمالی نزدیک می شود

حق نشر عکس CHARLES DAVIS Image caption یک مادر و توله وامبت در حال حرکت در منطقه نیو ساوت ولز

حق نشر عکس SCOTT PORTELLI Image caption یک گروه از وال‌های کوهان دار نر در حال شنا در کنار دولفین‌ها

حق نشر عکس MELISSA WILLIAMS-BROWN Image caption نهر خشک در منطقه دریاچه‌های منیندی در بخش خشک استرالیا ، که در آن مرگ و میر حیوانات زنگ خطر ایجاد کرده است

All photographs subject to copyright as marked.