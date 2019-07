حمله شیر دریایی به شکیرا

حق نشر عکس AFP Image caption شکیرا: احتمالا این شیردریایی فکر می‌کرد که دارم سر به سر او می‌گذارم

شکیرا، خواننده مشهور پاپ، می‌گوید که یک شیر دریایی هنگامی که او سرگرم عکس گرفتن با تلفن همراهش بود "سعی کرد او را گاز بگیرد".

شکیرا، که برای گذراندن تعطیلات به شهر کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی رفته بود، در صفحه فیس بوکش نوشت این شیر دریایی که "خودش را به فاصله حدود ۳۰ سانتی من رسانده بود، در حالیکه توی چشم های من نگاه می‌کرد، با خشم شروع به غریدن کرد".

او در ادامه نوشت: "برادرم 'سوپر تونی' خودش را روی من انداخت و من را از سر راه این شیر دریایی دور کرد؛ او در واقع جان من را نجات داد".

شکیرا و برادرش در حالیکه سعی می کردند خودشان را در پشت صخره ها پنهان کنند، "خراش هایی" برداشتند.

شکیرا در بالای یادداشتش در فیس بوک نوشت "گزارش ویژه: حمله یک شیر دریایی به من". او همراه با این یادداشت، عکسی هم از خراش هایی که بر دستش افتاده را منتشر کرد.

او در ادامه نوشت: "همه جیغ کشیدند، از جمله خود من. من از شدت وحشت، فلج شده بودم و نمی توانستم تکان بخورم."

شکیرا، که در حال دیدار از آفریقای جنوبی است، درباره رفتار این شیر دریایی اینطور توضیح می‌دهد که به نظر او این حیوان گیج شده بود.

او می نویسد: "فکر می کنم اتفاقی که افتاد این بود که این شیر دریایی با دیدن انعکاس صفحه تلفن بلک بری‌ای که داشتم با آن عکس می گرفتم، فکر کرد که من یک جور ماهی در دستم گرفته ام و دارم به او نشان می‌دهم."

"احتمالا او فکر کرد که من دارم سر به سرش می گذارم، این ماهی را برای خوردن به او نشان می‌دهم و بعد دستم را می کشم عقب."

ترانه‌هایی مانند Wherever Whenever و Underneath Your Clothes از ترانه هایی هستند که برای این خواننده ۳۵ ساله کلمبیایی شهرت جهانی به همراه آورده است.

آلبوم جدید شکیرا به نام Sale el Sol در اکتبر ۲۰۱۱ به بازار عرضه شد.