پیش فروش محصولات سایپا موجی از واکنش را در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر به راه انداخته است. #ورق_بزنید . هشتگ #سایپا و هشتگهای مرتبط از دیشب تا ساعت ۵ عصر به وقت ایران حدود ۶ هزار بار در توییتر استفاده شده‌اند. . #ورق_بزنید . مسئولان سایپا خبر از استقبال بسیار زیاد مشتریان از پیش‌فروش آنلاین محصولاتشان داده‌اند اما مشتریان بسیاری می‌گویند خرید آنلاین‌شان با «مشکلات عمده» روبرو بوده. . #ورق_بزنید در این میان کاربرانی هم به نفس «هجوم» خریداران برای سفارش محصولاتی مانند #پراید که می‌گویند «بی‌کیفیت» است، انتقاد می‌کنند. . بخشی هم که خود را در زمره مخالفان نظام جمهوری اسلامی تعریف می‌کنند، از این استقبال، در شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی ایران، ابراز عصبانیت می‌کنند. . نمونه‌ای از انتقادها را ببینید از سه دسته مشتریان ناراضی، ناظران منتقد و «براندازان» خشمگین: #ورق_بزنید . نظر شما در مورد پیش‌فروش محصولات #سایپا چیست؟ . آیا شما از پیش فروش محصولات سایپا تجربه‌ای داشتید؟ . به نظر شما در شرایط کنونی چه کاری درست است، خریدن یا نخریدن؟ #bbcpersian

