همزمان با افزایش نگرانی‌ سرمایه‌گذاران موسسه "#سکه_ثامن"درباره سرنوشت پول خود پس از حذف نماد اعتماد الکترونیکی از وبسایت این شرکت، خبرگزاری‌های دولتی ایران از اعلام ورشکستگی این شرکت خبر داده‌اند. . در متن نامتعارفی که خبرگزاری‌های دولتی ایران نظیر فارس و مهر به نقل از این موسسه منتشر کرده‌اند آمده: «بنا به سودهای غیر متعارف کاربران که به وسیله ربات‌ها و اتو رفرش استفاده شده است، به اطلاع می‌رساند سکه ثامن ورشکستگی خود را اعلام می‌نماید.» . در این اطلاعیه همچنین گفته شده: " از امروز فقط کاربران می‌توانند پول‌های خود را بدون دریافت سودهای غیر متعارف را ثبت درخواست نمایند؛ کاربران امروز مهلت دارند موجودی خود را به فروش رسانده و درخواست واریز نمایند." . همزمان آیت محمدولی، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، فعالیت این شرکت را ممنوع خوانده و از ابلاغ دستور پلمب این موسسه به اماکن خبر داده است. . به گزارش به گزارش ایبِنا- شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران- آقای محمدولی امروز سه‌شنبه (۲۷ شهریور) گفته است: "از نظر اتحادیه این واحد از ابتدا هیچگونه مجوزی برای فعالیت نداشته و در حال حاضر هم اجازه‌ای برای فعالیت ندارد، البته ظاهرا این واحد در حال حاضر در فضای مجازی در حال فعالیت است، اما از نظر اتحادیه اجازه هیچ‌گونه معامله ای را ندارد و عملکرد این شرکت نیز ممنوع است." . این شرکت البته در سایت رسمی خود اظهار کرده دارای مجوز اتحادیه طلا و جواهر برای فعالیت بوده است. . او همچنین گفته: "طی روزهای اخیر نیز دادگاه نامه‌ای در خصوص عملکرد این شرکت و پیگیری فعالیت های آن ارسال کرد که کلیه اقدامات انجام شده از سوی اتحادیه در قالب نامه‌ای به دادگاه ارسال و شرح داده شد." #bbcpersian