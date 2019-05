View this post on Instagram

"زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین پنج‌شنبه نیست" با اینکه سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران گفته است که زمان اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین امروز نیست. اما در بسیاری شهرها صف‌های طولانی جلوی پمپ بنزین‌ها تشکیل شده است. یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی این ویدئو را فرستاده است و در آن توضیح می‌دهد که مردم می‌خواهند باک‌ خودروهایشان را قبل از سهمیه‌ای شدن بنزین پر کنند.