‌ تلاش‌های زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی در کنار امام در نوفل‌لوشاتو و سال‌های بعد از آن، در تاریخ کشور ماندگار خواهد بود. ‌ 📷 عکس: نماز جمعه تهران، زمستان ۱۳۵۸. نفر اول از سمت راست: #ابراهیم_یزدی، وزیر امور خارجه (در دولت موقت مهندس بازرگان). ‌

A post shared by Hassan Rouhani • حسن روحانی (@hrouhani) on Aug 28, 2017 at 3:43am PDT