. اطلاع دقيقي از دليل،چگونگي دستگيري، اتهام، ضابط و شاكي برادرم ندارم،البته وي هيچگونه مسوليت و فعاليت دولتي ندارد. مساله قابل پيش بيني بودوبايد صبر كرد. اميدوارم سوءاستفاده سياسي نباشد و عدالت، مبارزه بافساد و حاكميت قانون براي همه يكسان اجراء شود.

A post shared by Vice President Eshaq Jahangiri (@eshaqjahangiri) on Oct 6, 2017 at 2:25am PDT