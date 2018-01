حمایت شماری از هنرمندان در ایران از 'حق اعتراض' و مخالفت با سرکوب

مطالبه گری و اعتراض حق ماست ،جلوی کسانی که اعتراضات به حق شما به را خشونت میکشانند و از ان سواستفاده میکنند را بگیرید ،اسیب به اموال عمومی یعنی به انحراف کشیدن اعتراض حقه شما.

A post shared by Hamid Farrokhnezhad (@hamid.farrokhnezhad) on Dec 31, 2017 at 7:07am PST