روحانی، #رشیدپور؛ گفتگویی که "جسارتا" چالشی نبود

. ای‌کاش آقای روحانی متوجه می‌شدندکه هر بار که با مردم صحبت می‌کنند، بخش دیگری از ۲۴میلیون رأیشان را از دست می‌دهند. ای‌کاش ایشان می‌توانستند متوجه شوند که وقتی بجای پرداختن به مشکلات و مسائل جدی و واقعی جامعه به سئوال و جواب‌های تصنعی، پوک و سطحی می‌پردازند در حقیقت به شعور مردم توهین می‌کنند. #زیباکلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #زیباکلام_توییتر #زیباکلام_توئیتر #رشیدپور #رضا_رشیدپور #حسن_روحانی

A post shared by صادق زیباکلام (@zibakalamsadegh) on Jan 22, 2018 at 8:39pm PST