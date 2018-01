فرماندار گلپایگان به دلیل تهدید یک خبرنگار برکنار شد

فرماندار گلپایگان که یک خبرنگار را تهدید به کتک زدن کرده بود، برکنار شد محسن مهرعلیزاده، استاندار اصفهان به خبرگزاری صداوسیما گفته در نشستی که امروز به منظور بررسی و تحلیل رفتار فرماندار گلپایگان با یک خبرنگار برگزار شد، حسین فراست از سمت فرمانداری این شهر برکنار شده است ‌ . در ویدئویی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی منتشر شد، آقای فراست یک خبرنگار را تهدید به کتک زدن کرده بود. محمدرضا توسلی بخش دار مرکزی گلپایگان از امروز با حکم استاندار اصفهان، سرپرست فرمانداری گلپایگان شده است.

