علی_کریمی؛ محبوب هواداران، مغضوب فدراسیون

دوستان عزيز ، ستاد امر به معروف و نهى از منكر اصفهان(اصفهان) از من بابت اين پستهايى كه ميبينين شكايت كرده!!!!؟خواستم عارض شم خدمت دوستان تاج كه من هيچ جا نميرم و شما ميتونين حكم جلب منو بگيرين ، يه پى ام بدين من خودم ميام ، خودمو معرفى ميكنم، شما زحمت نكشين، خسته ميشين👌😊يا شما حكم جلب من و ميگيرين يا من اعاده حيثيت ميكنم و تا اخرش ميرم👌👍

A post shared by Ali Karimi (@aliiiiiiiikarimi8) on Feb 5, 2018 at 4:18am PST