‌ ویدیوی دریافتی: "#سرودبرابری، عصر امروز، متروی حقانی. ثانیه ۲ ویدیو بعد از گفتن «جوانه می‌زنم» ترمز مترو چه صحنه جالبی خلق کرده از ایستادگی. نسخه کامل‌تر: t.me/VahidOnline/30914 متن سرود: جوانه می‌­زنم به روی زخم بر تنم فقط به حکم بودنم که من زنم، زنم، زنم چو همصدا شویم و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم جهان دیگری بسازیم از #برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری نه سنگ و سارها نه پای چوب دارها نه گریه‌های بارها نه ننگ و عارها جهان دیگری بسازیم از برابری به همدلی و خواهری جهان شاد و بهتری ترانه: مازیار سمیعی تنظیم آهنگ: ثمین عابدی خواننده: شیرین اردلان، آزاده فرامرزی‌ها ساخته‌شده در سال ۱۳۸۶ #هشت_مارس #خیابان‌ها_را_بازپس_می‌گیریم #دختران_خیابان_انقلاب #زنان #۸مارس #IWD2018 #InternationalWomensDay #march8 #8march #womensrights #equality #tehran #iran

A post shared by Vahid Online (@vahidonline) on Mar 8, 2018 at 8:33am PST