گروهی از فعالان جنبش زنان در ایران به مناسبت ۸ مارس، روز زن، قصد برگزاری تجمعی اعتراضی داشتند که ماموران امنیتی مانع آن‌ها شدند. . بنا بر گزارش‌ها ماموران نیروی انتظامی و لباس شخصی با خشونت با آن‌ها برخورد کردند و ده‌ها تن از آن‌ها را بازداشت کردند.

A post shared by BBC Persian (@bbcpersian) on Mar 8, 2018 at 6:54am PST