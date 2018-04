وزارت خارجه ایران سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد

هواداران #آیت‌الله_شیرازی در #لندن پرچم #ایران را پایین کشیدند و پرچم خود را بلند کردند. . قاسم فهد، نماینده امور رسانه‌ای آیت‌الله شیرازی در لندن، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "این افراد دوستداران آیت‌الله شیرازی هستند که مستقلا این کار را کرده‌اند." . او تاکید کرد که این افراد ارتباط سازمانی با آقای شیرازی و نمایندگانش ندارند.

A post shared by BBC Persian (@bbcpersian) on Mar 9, 2018 at 11:15am PST