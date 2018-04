چهارشنبه_سوری؛ شب خوب مصائب

اینجا #اهواز ، کیانپارس. نیروهای یگان ویژه در خیابان‌ها مستقر شده‌اند. مخاطبان ما می‌گویند جو اهواز امنیتی‌ است. 🔥شما هم تصاویرتان از حال و هوای شهرتان در شب #چهارشنبه_سوری را در تلگرام بفرستید به: @BBCShoma

