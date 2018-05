واکنش اعتراضی به بخشی از تبلیغات اکران #به_وقت_شام، آخرین فیلم ابراهیم #حاتمی‌_کیا که دیشب در تهران اجرا شد. در این ویدیو می‌بینید که مردی به شدت به عوامل این کار اعتراض می‌کند. . حاتمی کیا طی نوشته‌ای عذرخواهی کرده و گفته «حلال کنید». . در پردیس سینمایی #کوروش که در پاساژی به همین نام در غرب تهران واقع است، چند نفر با گریم داعش و اسب و اسلحه وارد پاساژ می‌شوند. در صحنه‌هایی مردم ایستاده‌اند یا فیلم می‌گیرند و در صحنه‌هایی دیگر دختری فرار می‌کند و صدای جیغ زدن به گوش می‌رسد. #bbcpersian

A post shared by BBC Persian (@bbcpersian) on May 8, 2018 at 1:50am PDT