. فایده #برجام «ابطال نظریه تعامل با امریکا» بود. امروز همه خوشبختانه به ابطال نظریه کدخدامحوری در روابط بین‌الملل رسیده‌اند. امروز همه بیان می‌کنند که به رغم خواست #امریکا باید برویم و با دیگران کار کنیم و سعی کنیم دیگران را مطلع کنیم که رفتارهای امریکا غلط است. رسیدن این افراد به این فهم که اعتماد به امریکا اشتباه بود جای تبریک دارد. . 🔹بخشی از سخنرانی دکتر #جلیلی در نشست بررسی تحریم های جدید (#کاتسا)/ مرداد 96 . #سعید_جلیلی #سعیدجلیلی #دکتر_جلیلی #دکتر_سعید_جلیلی #کنگره #سنا #hr3364 #ایران #تهران #آمریکا #تحریم #کدخدا

