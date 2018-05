وزیر آموزش و پرورش ایران: تجمع معلمان دور از انصاف بود

“لباس شخصی‌ها تعدادی از خانم‌ها را کتک زدند و سعی داشتند فعالین صنفی را بازداشت کنند” . این ویدیو را یکی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از تجمع امروز معلمان شاغل و بازنشسته در تهران برای ما فرستاده. شاهدان عینی در تهران می‌گویند ۱۱ نفر از معلمان بازداشت شده‌اند و نیروهای لباس شخصی با تجمع کنندگان با خشونت برخورد کرده‌اند . معلمان امروز در شهرهای مختلف مثل تهران، شیراز و چند شهر دیگر در اعتراض به خصوصی‌سازی آموزش تجمع کرده‌اند . آنها می‌گویند گسترش مدارس خصوصی و گرفتن شهریه برای تحصیل، قانون تحصیل رایگان را نقض می‌کند

