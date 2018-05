درگیری کازرون بر سر چیست؟

اعتراضات #کازرون، چندین کشته، دهها زخمی و بازداشتی برجای گذاشت . گزارش‌های غیر رسمی از تجمع چهارشنبه شب معترضان در شهر کازرون در جنوب ایران حاکی از چندین کشته، ده‌ها زخمی و بازداشتی است . یک شاهد عینی در کازرون به بی‌بی‌سی گفت که اوضاع شهر امروز نیز ملتهب است. . اگر شما ساکن کازرون‌هستید، عکس و فیلمی از امروز یا مشاهده ای از وضعیت کنونی شهر دارید: تصاویر و مشاهده تان را (در یک فایل صوتی) در تلگرام بفرستید به @BBCShoma و یا در واتس اپ بفرستید به 00447342032113

A post shared by BBC Persian (@bbcpersian) on May 17, 2018 at 2:31am PDT