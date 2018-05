در پی اعتصاب کامیون‌داران در شهرهای مختلف ایران امروز مخاطبانمان تصاویری از صف های بلند بنزین در استان فارس برای ما ارسال کرده اند. . مخاطبان به ما می گویند مردم در شیراز از ترس نداشتن بنزین در روزهای آینده به پمپ بنزینها هجوم برده اند. . در این ویدیو بخش اول از مرودشت و بخش دوم شیراز است . پیامگیر تلگرام ما bbcshoma

