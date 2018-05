اعتصاب کامیون‌دارها در #یزد ؛ از روز گذشته اول خردادماه بسیاری از رانندگان کامیون در شهرهای مختلف‌ در اعتصاب به سر می‌برند. . کامیون دارها با توجه به افزایش هزینه‌هایی مانند بیمه و عوارض، به پایین بودن کرایه معترض هستند. . این اعتصاب‌ها باعث ایجاد نگرانی از رسیدن سوخت به پمپ بنزین‌های استان فارس شده است که باعث شلوغی پمپ بنزین‌ها شده است.

