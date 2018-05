“بستن میدان اصلی شهر قائمیه توسط مردم” . مخاطبی که این ویدیو را فرستاده می‌گوید "مردم امروز میدان اصلی شهر قائمیه را بستند و به دنبال آن پلیس هم برای هدایت کردن ماشین‌ها از جاده فرعی به سمت شیراز خروجی شهر نورآباد ممسنی را بست. " . این مخاطب همچنین گفت که در بخش‌های چنارشاهیجان و کوهمره هم تجمع‌ بوده است. . به گفته مخاطبان از کوهچنار " اعتراضات مردم قایمیه برای جدا شدن از شهرستان کازرون و تشکیل شهرستان کوهچنار" است. #BBCPersian

