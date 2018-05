جلوگیری از اجرای ناشنوایان در ایران به دلیل 'شباهت به رقص'

جلوگیری از اجرای ناشنوایان در ایران به خاطر 'شباهت به رقص' . . مسئولان مراسمی که دیروز شنبه در مصلای تهران برگزار شد، از اجرای برنامه گروهی از ناشنوایان به زبان اشاره جلوگیری کردند، چون به گفته آنها این برنامه مانند اجرای "حرکات موزون" بوده است.

