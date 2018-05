پایانه حمل و نقل تهران هم به اعتصاب پیوست

‏اعتراض ⁧‫#کامیونداران‬⁩ اعتصاب‌کننده و جلوگیری از کار کامیوندارانی که بار زده‌اند. . ‏این ویدیو را یکی از مخاطبان در تلگرام برای ما فرستاده و گفته اینجا "⁧‫#تبریز‬⁩ اتوبان کسایی امروز دوشنبه ۷/۳/۱۳۹۷" است. . ادامه ویدیو را در کانال تلگرام ما ببینید #bbcpersian

