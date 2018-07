گفتگوی سایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گنابادی با صدیقه خلیلی، مادر سپیده مرادی درباره وضعیت دراویش زن زندانی . براساس گزارش‌های رسیده از ایران، روز گذشته زنان درویش در زندان قرچک مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و حال تعدادی از آنها وخیم گزارش شده است

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Jun 14, 2018 at 5:09am PDT