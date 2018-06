“من ساکن آبادانم. آب آبادان شور است و ما بشکه ۲۰ لیتری که سه چرخ میاره قبل از شوری آب ۱۵۰۰تومان میخریدیم الان ۳۵۰۰ تومان.” . “ الان یک هفته است که آب لوله خیلی شور شده. قبلا هم فقط برای شستشو خوب بود ولی برای اشامیدن بدرد نمیخورد. مردم آبادان خیلی وقت اب میخرند یا تو خانه شون تصفیه دارند” . اعتراضها پر آبادان به شوری آب ادامه دارد . شما هم اگر در آبادان هستید. از وضعیت و‌کیفیت آب شهرتان بگویید می توانید برای ما ویدیو‌ بفرستید به پیامگیر تلگرام ما bbcshoma

