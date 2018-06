یکی از کسبه‌های معترض، درباره تجمع امروز به بی‌بی‌سی گفت: "از دلایل عمده اعتراض امروز افزایش قیمت گوشی و ابزار تکنولوژی است، مردم راهی جز تماشا ندارند و امکان خرید نیست." صحبت‌های او را بشنوید

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Jun 24, 2018 at 8:30am PDT