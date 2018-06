اعتراض کسبه بازار بزرگ تهران . . بسیاری از بازاریان تهران امروز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار وگرانی نرخ ارز مغازه ها را بستند. . . در این ویدیو آن‌ها از دیگران هم می‌خواهند تا مغازه‌ها را ببندند

