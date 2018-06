جمعه هشتم‌تیر، تجمع مردم #خرمشهر در اعتراض به #بی‌_آبی و شوری آب مقابل مسجد جامع این شهر . تصاویر را مخاطبان خرمشهری فرستاده‌اند.

