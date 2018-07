شکسته شدن رکورد مصرف برق در ایران و اعتراض مردم به قطع برق

یکی از مخاطبان ما در تهران تولیدی لباس دارد و این ویدیو را برای ما فرستاده. . با قطعی برق کارش خوابیده و ‌نمی‌تواند کار کند . پیامگیر تلگرام ما bbcshoma

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Jul 3, 2018 at 4:09am PDT