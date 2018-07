مراسم خاکسپاری عباس امیرانتظام در بهشت زهرا برگزار شد

#عباس_امیرانتظام در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. . در این مراسم شرکت کنندگان شعار دادند: "عزا عزاست امروز امیرانتظام مظلوم مهمان خداست امروز، مصدق قهرمان صاحب عزاست امروز." . ویدئواز مخاطبان

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Jul 13, 2018 at 4:15am PDT