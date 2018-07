تظاهرات در اصفهان در اعتراض به موج تورم و گرانی

حضور پلیس ضد شورش در منطقه شاپور جدید #اصفهان ‏گروهی از کسبه و رانندگان شاپور جدید در "اعتراض به گرانی و بیکاری" تجمع کرده‌اند. #bbcpersian

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Jul 31, 2018 at 3:40am PDT