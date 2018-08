• ديروز به لطف خدا در حسينيه جماران رسماً عمامه گذاشتم. به لطف فضاى مجازى كه باعث شده خبر ها از هر سوى برود و همگان از پيدا و پنهان هم ديگر مطلع باشيم، محبت دوستان آشنا و نا آشنا شامل حالم شد و بزرگوارى شان، جان و روحم را صفا داد. خواستم در درجه اول از همه محبت ها و الطاف دوستان، صميمانه تشكر كنم و براي يكايك ايشان آرزوى بهروزى و سلامت داشته باشم. اما در درجه دوم اجازه بدهيد به گروه دومى هم اشاره كنم كه به نوعى ديگر به برادرشان نگريستند. مي گويند روزى كسى به داروخانه اى رفت و پرسيد آيا ميخ داريد؟ صاحب داروخانه با تعجب جواب منفى داد. مشترى هم سنگى را به شيشه مغازه زد و گفت بايد داروخانه اى را كه ميخ ندارد، خراب كرد. فرداى آن روز باز همان مرد به داروخانه رفت و پرسيد كه آيا داروخانه ميخ دارد؟ صاحب داروخانه كه پيش بينى اين سوال را كرده بود ، پاسخ داد : آرى داريم، مرد مشترى اين بار هم با سنگ ترازو به شيشه مغازه زد و گفت بايد داروخانه اى را كه ميخ مى فروشد،خراب كرد. روز سوم شد و مشتري خاص به مغازه وارد شد و باز همان سؤال را تكرار كرد كه آيا ميخ داريد؟ مغازه دار اين بار با آرامش گفت: عزيز دلم ، تو شيشه ات را بشكن. چكار به ميخ دارى! حالا حكايت من است. برخى براى هجمه ، خيلى بهانه لازم ندارند. يك دسته مى گويند اصلا چرا براى عمامه گزارى مراسم گرفته اى؟ غافل از اينكه همه طلبه ها چنين مي كنند. وليمه مى دهند و مجلس مى گيرند. درباره بنده البته اصلا مراسم خاصى هم نبوده و در جشن ميلاد امام زمان چنانكه سنت همه طلاب است كه در روز مباركى و در جلسه جشنى چنين مى كنند، چنين كردم. از شش سال پيش كه گام در اين راه نهادم و در شهر قم مشغول طلبگى شدم، طبيعى بود كه روزى عمامه بگذارم و توسط يكى از بزرگان به اين لباس مفتخر شوم. گروهى به كنايه نوشته اند كه اين مراسم ، مراسم تاج گذارى است. البته لباس سربازى امام زمان كم تر از تاج نيست، ولى خوب و بد آن فقط مربوط به من نيست. هر روحانى كه لباس روحانيت را در بر دارد ، مى تواند به اين صفت متصف شود. حالا اينكه چرا درباره من اين تعبير به كار برده مى شود، لابد براى شما روشن است ... __________________________________________ ♦️براى دسترسى به ادامه متن عكس ها را ورق بزنيد يا به استورى مراجعه فرماييد.

