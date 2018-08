درگیری نیروهای دولتی با معترضان در دومین روز تجمع در اصفهان

اعتراضات و درگیری های امروز ۱۰ مرداد، اصفهان شاپورجدید . مجموعه‌ای از آنچه تاکنون اتفاق افتاده را در این ویدئو ببینید، مخاطبان ما گفته‌اند با معترضان با گاز اشک آور و ماشین آبپاش برخورد شده

