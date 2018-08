اعتراضات #شیراز ، درگیری معترضان با نیروهای امنیتی در‌ چهارراه زند. تصاویر از مخاطبان بی‌بی‌سی. . شما هم اگر‌ تصاویری دارید به تلگرام و‌ واتس‌اپ ما بفرستید‌(لینک در بیو)

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) on Aug 2, 2018 at 1:52am PDT