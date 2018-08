دادستان کرج از 'کشته شدن یک نفر' در اعتراضات اخیر خبر داد

ادامه ناآرامی‌ها در گوهردشت کرج مخاطبان می‌گویند همه خیابان‌ها را به سمت فلکه اول گوهردشت بسته‌اند و مردم با بوق زدن اعتراضشان را نشان می‌دهند @bbcpersian

