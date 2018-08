مرگ چهار فعال زیست محیطی مریوان به دنبال آتش سوزی

راهپیمایی و تجمع مردم #مریوان در پی مرگ ۴نفر از فعالان محیط زیست و جنگلبانان در آتش سوزی جنگل‌های سلسی و پیله . در بین کسانی که جانشان را از دست داده اند نام دو تن از فعالان مدنی و محیط زیست شناخته شده منطقه دیده می‌شود . رییس امداد و نجات در گفتگوی خبری با صدا و سیما گفته آتش سوزی جنگل های سلسی و پیله در مریوان ۴ کشته داشته است. به گفته او منطقه آلوده به مین بوده و انفجارهایی هم صورت گرفته. . خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع محلی نوشته: "منفجر شدن مهمات جنگی به جای مانده از جنگ تحمیلی موجب آسیب وارد شدن به این افراد شده و مصدومان حادثه با استفاده از بالگرد اوژانس هوایی به مراکز بیمارستانی در مریوان و سنندج منتقل شده اند." . ایرنا به نقل از همین منابع افزوده افرادی که جان خود را از دست داده اند "چهار نفر از فعالان زیست محیطی مریوان" بوده اند و مرگ آنها "در جریان تلاش برای خاموش کردن آتش سوزی جنگل" رخ داده است. . رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است: "علت این حادثه هنوز مشخص نیست اما احتمال دارد به علت گرمای هوا رخ داده باشد."

