اعتصاب کسبه طلافروشان پاساژ امیرکبیر #تبریز . . پیمان که این ویدیو را فرستاده می‌گوید بازاری‌ها ۳ ماه است کار نکرده‌اند و به گرانی و کسادی معترضند. . پیامگیر ما در‌ تلگرام: T.me/bbcshoma