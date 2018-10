View this post on Instagram

. از اینا برای منم ا‌ومد... راستش حس بدی داشت. شاید شکل بدی داشت... ولی اشکالی نداره. اتفاقاً به نظرم نظارت کردن کار خیلی درستیه. به هر حال پول هایی از مردم جمع آوری شده که قرار بوده در موارد خاصی هزینه بشه. اگه کسی هم این وسط کلاه برداری و دزدی انجام داده باید مجازات بشه، چون هم از اعتماد مردم سو استفاده کرده، هم به اعتبار همکاران خودش لطمه زده. فقط... من دو تا سوال کوچیک هم دارم: . سوال اول: همونطور که با این حساسیت با سلبریتی ها برخورد میشه، با مسئولینی که در همین رابطه کوتاهی کردن هم برخورد شده؟ چه اونهایی که به دلیل عدم نظارت به ساخت و ساز های غیر اصولی و غیر استاندارد باعث افزایش خسارات و تلفات شدن، چه اونها که پس از زلزله به وظائفشون در قبال زلزله زدگان عمل نکردن؟!؟! . سوال دوم: از اونجایی که بعضی از نمایندگان و مسئولین در مصاحبه های متعدد اعلام کردن که سلبریتی ها میلیارد ها تومن پول مردم رو خوردن، اگه نتیجه این تحقیقات منجر به کذب بودن ادعای این عزیزان شد، با همین جدیت برای اعاده حیثیت این چهره ها اقدام میکنید؟