تصاویر دریافتی از اعتراضهای کارگران فولاد اهواز. مخاطبان برای ما نوشتند: . “ راهپیمایی امروز کارگران گروه ملی فولاد است که از ساعت 9صبح از مقابل استانداری خوزستان آغاز و در خیابانهای امانیه و سپس حرکت به سمت مرکز شهر در خیابانهای نادری؛سی متری؛طالقانی و میدان شهدا ادامه پیدا کرد”