پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود. 'بالهای زندگی' در آپارات

این هفته در آپارات فیلم 'بالهای زندگی' ساخته میترا منصوری به نمایش در‌می‌آید.

درباره فیلم

ماه‌منیر صفایی زنی که جزو اولین گروه زنان چترباز ایران بوده است و بعد از انقلاب بیست‌و‌پنج شغل عوض کرده، از مسافرکشی و نقاشی ساختمان گرفته تا کشاورزی، هم‌اکنون یک کشاورز نمونه است و زنی است با یک زندگی خاص. این خلاصه‌ای از فیلم 'بالهای زندگی' ساخته میترا منصوری است.

میترا منصوری مستندساز ساکن تورنتو بیش از ده سال پیش سراغ ماه‌منیر رفته و زندگی این زن را به تصویر کشیده است.

حق نشر عکس Mitramansouri Image caption نمایی از فیلم 'بالهای زندگی'

ویژگی فیلم

'بالهای زندگی' مروری بر زندگی یکی از اولین زنان چتر‌باز ایران است: یک زن نمونه که توانایی زنان را در سخت‌ترین مشاغل به خوبی اثبات می‌کند. در کنار این فیلم قصه عشقی با فرجامی تلخ را نیز بیان می‌کند. فیلم در ایران تصویربرداری شده و مراحل آماده‌سازی آن در سال ۲۰۱۱ در کانادا انجام شده است.

درباره کارگردان

میترا منصوری مستندساز ایرانی مقیم کانادا، فارغ‌التحصیل رشته سینما با گرایش کارگردانی از دانشکده سینما- تئاتر دانشگاه هنر تهران است. او از سال ۲۰۰۸ به کشور کانادا مهاجرت کرده و در آنجا زندگی و کار می‌کند. وی هم اکنون عضو انجمن زنان فیلم‌ساز آتلانتیک(WIFT) و سازمان پشتیبان فیلم‌سازان آتلانتیک(AFCOOP) است. از فیلم‌های ساخته شده او می‌توان به فیلمهای 'به انتظار '، 'مسیح آباد'، 'فروش کار'، 'آفتاب'، 'پته'، 'عیش' و 'ما بی چرا زندگانیم' اشاره کرد.

از کارهای اخیر وی می‌توان از فیلم مستند کوتاه ' آسان نیست که. . .'(It's not easy to) و فیلم کوتاهی به نام 'من یک کانادایی هستم' (I am Canadian) نام برد که درباره قابلیت‌های مثبت مهاجران در کانادا است و از شبکه سی بی سی پخش شده است.

او همچنین کارگردان و تهیه کننده برنامه هفتگی "کوچه" تنها برنامه فارسی زبان آتلانتیک شمالی نیز بوده است. فیلم 'آسان نیست که' (Its not easy to) - و فیلم 'من یک کانادایی هستم' (I am Canadian) دو فیلم او به زبان انگلیسی‌اند که درباره قابلیت‌های مثبت مهاجران ساخته شده و از شبکه سی‌بی‌سی پخش شده است.

Image caption میترا منصوری مستندساز

نگاه کارگردان

دو چیز باعث شد که من به ساختن 'بال‌های زندگی ' بپردازم. اول داستان همیشگی پیروزی زندگی بر یاس و ناامیدی و دوم خمیرمایه استقامت و سرسختی که در ماه‌منیر برای زندگی یافتم. برای ساخت فیلم من تقریبا ۲ سال همراه ماه‌منیر به تناوب با او زندگی کردم. شب‌های زیادی پای صحبت‌های او نشستم و صدایش را ضبط کردم و بعد از گوش کردن به نزد او برمی‌گشتم و سوال می‌کردم و او باز می‌گفت و این‌گونه بود که داستان زندگی او پیش از فیلم‌برداری برایم کاملا واضح بود. اما فیلم‌برداری به دلیل اقامت من در کانادا حدود یک ماه و به سرعت انجام گرفت و مونتاژ و مراحل فنی بعد از آن هم در کانادا انجام شد. گاهی ماه‌منیر زنگ می‌زد و می‌گفت که می‌خواهد فلان جا برود و ما سریع خودمان را می‌رساندیم تا این بخش را که برای او اهمیت داشت از دست ندهیم. البته بعضی از لوکیشن‌ها هم به دعوت ما انجام شد. داستان ماه‌منیر نه تنها زندگی شخصی زنی است که با سرسختی برعلیه همه ناملایمات زندگی جنگیده است بلکه داستان تاریخی برهه‌ای از زمان در ایران است که برای حذف نقش زنان در قالب‌هایی که همواره مردانه خوانده می‌شده است و نیز حذف نقش اجتماعی آنان، به شکل های گوناگون تلاش می‌شده است. ماه‌منیر کشاورز که هر روز ساعت ۴ صبح به آبیاری مزرعه کوچکش می‌پردازد به همان اندازه جسارت دارد که به عنوان یک چترباز از ارتفاع ۴۰۰۰ پایی می‌پرید. ماه منیر زن استقامت و جنگیدن است و به قول اوریانا فالاچی: زن بودن جنگ هر روزه‌ای است که پایانی ندارد. او همیشه برای به جلو رفتن می‌جنگد و همین است که در قامت یک کشاورز تبدیل به 'کشاورز نمونه ' می‌شود. خمیرمایه ماه‌منیر شور زندگی است. در مورد اسم فیلم هم باید از دوست نقاش و هنرمندم محسن خلیلی تشکر کنم که بعد از سردرگمی‌های من برای یافتن اسمی مناسب 'بال‌های زندگی' را پیشنهاد داد.

گفتگوی آپارات درباره فیلم 'بال‌های زندگی'

گفتگوی آپارات با فرید اسماعیل‌پور پژوهش‌گر فیلم و میترا منصوری کارگردان درباره فیلم 'بال‌های زندگی' را اینجا ببینید.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود. گفتگوی آپارات درباره فیلم 'بال‌های زندگی'

خلاصه فیلم هفته گذشته آپارات 'شوخی طبیعت' ساخته محمد احمدی

'شوخی طبیعت' روزگار گروهی از تراجنسی‌ها ‌در جامعه سنتی ایران در یک دهه پیش را روایت می‌کند. روزگار افرادی که در برزخ و بین زمین و آسمان قرار دارند . فیلم تصویر عریان و بی‌واسطه‌ای از این وضعیت به‌دست می‌دهد. فیلم‌ساز سعی کرده در تصویری که از این جامعه ارائه می‌دهد دور بایستد و قضاوتی نکند. 'شوخی طبیعت' در سال ۱۳۸۷ در ایران ساخته شده است.

حق نشر عکس MOhammadahmadi Image caption نمایی از فیلم 'شوخی طبیعت'

نظرات بینندگان درباره فیلم هفته گذشته آپارات

محمد از کاشان

خیلی خوب است که فیلم و گفتگو را پخش کردید که حداقل از این طریق مردم در مورد تراجنس‌ها شناخت پیدا کنند.

مقتدا

برنامه پخش شده واقعا عالی بود . من یک خواهرزاده دارم که دچار این مشکل است و می خواهد تغییر جنسیت از دختر به پسر بدهد. پدر و مادر و اطرافیان خیلی تلاش کرده‌ایم که او را از این عمل منصرف کنیم. خانواده ما یک سال است با این بحران روبرو است. ما حاضریم او را به عنوان پسر ولی بدون انجام عمل تغییر جنسیت قبول کنیم.

نیما

بهتر بود به جای کارشناس برنامه از یک روان‌درمان‌گر دعوت می‌شد تا مسئله را به تفکیک توضیح داده و به اعضای خانواده‌های این افراد آموزش دهد که: نگران نباشید فرزند شما منحرف نیست و بیماری‌ای مشابه اختلال عمل‌کرد جسمش را دارد که با تشخیص پزشک، قابل جراحی و درمان است و هیچ انتخابی در رفتارش نیست. درباره اظهارات کارشناس برنامه باید اضافه کنم: در ایران مثل هرجای دیگر در جهان، منابع زیادی هست که افراد می توانند از طریق آن از این‌که خودشان ترنس یا همجنس‌گرا یا دوجنس‌گرا هستند یا نه و یا تمایلات دیگر دارند با خبر شوند. به قول معروف جوینده یابنده است. در ایران هم مراحل پیچیده پزشکی قانونی و دوره‌های روان‌پزشکی به قدری طاقت‌فرسا است که افرادی که در نهایت ترنس جندر نیستند و از نظر پزشکی نباید زیر تیغ جراحی بروند از ادامه راه پا پس می‌کشند. بنابراین کارکرد بیشتر این گونه مستندها مثل 'شوخی طبیعت ' آگاهی‌بخشی به فرد تراجنس یا ناامید کردن او نیست. بلکه هدف از پخش مستندها و نشر مقالات در روزنامه‌ها و مجلات بیشتر 'آگاهی دادن به اطرافیان این افراد ' است. در مرحله اول می‌بایست ترنس‌جندرزیم را به عنوان امری قانونی که تراجنس‌ها را از حق مدرک شناسایی، بیمه، درمان، کار، ازدواج و غیره برخوردار می‌کند، جا انداخت. این پله نخست است. حال با توضیحات کارشناسی که خود را هم ترنس‌جندر و هم هم‌جنس‌گرا معرفی می‌کند و وارد خط قرمزی می‌شود که باعث می‌شود نه تنها اعضای خانواده با خصومت فرزند ترنس‌جندر خود را پس بزنند بلکه همانطور که گفتم برای کسی هم که خصومتی با موضوع ندارد و صرفا برای افزودن آگاهی خود مستند را می‌بیند، گیج‌کننده است. او از خود خواهد پرسید که اصلا ترنس‌جندر چیست و بالاخره این کارشناس زن بود یا مرد؟ و ممکن است نتیجه بگیرد که پس ترنس‌ها احتمالا از همان دسته هم‌جنس‌گرایان هستند، حال با تفاوتی جزئی. بنابراین فعلا رسالت هر برنامه‌ای آگاهی دادن درباره هر موضوع به تفکیک است و اگر قرار است مسئله ترنس‌جندریزم موضوع برنامه شما و مستند نمایش داده شده باشد، می‌بایست صرفا به این موضوع پرداخته شود. گرچه همانطور که عرض کردم در این مقطع زمانی آگاهی جهانی و همچنین شهرهای بزرگ ایران در خصوص این بیماری به قدری بالا است که حداقل می توان گفت نسل جوان بحث همجنس‌گرایی را از ترنس‌سکشوال تفکیک می‌کند و به هردو گروه حق می‌دهد و خصومتی با هیچ یک ندارد. آنها هم‌چنان ترنس‌سکشوالیته را یک موضوع مشروع و قانونی می‌دانند که با مرگ و زندگی شامل زندگی خصوصی و اجتماعی افراد این دسته سر و کار دارد. اما درباره مسئله همجنس‌گرایی، از آنجا که بروز اجتماعی به اندازه ترنس‌جندریزم ندارد و در ایران شرعی و قانونی نیست در پله آخر قرار دارد که قشر خاصی آن را قبول دارند. بنا براین وظیفه رسانه در مرحله اول توضیح پله اول و تمیز آن از سایر گرایش هاست. با سپاس

زمان پخش برنامه آپارات به وقت ایران :

جمعه ساعت ۲۱:۰۰ ایران

شنبه ساعت ۱۱:۰۰ ایران

یکشنبه ساعت ۲۴:۰۰ ایران

سه‌شنبه ساعت ۱۵:۳۰ ایران

چهارشنبه ساعت ۲۴:۰۰ ایران

پنج‌شنبه ساعت ۲۳:۰۰ اروپای مرکزی

آرشیو برنامه های آپارات

برای دسترسی به صفحات برنامه‌های گذشته آپارات روی اینجاکلیک کنید.

آرشیو صفحه‌های آپارات

مشاهده برنامه از طریق وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی

این فیلم در ساعات اعلام شده در جدول فوق از طریق کلیک بر روی اینجا، لینک پخش زنده تلویزیون وب‌سایت بی‌بی‌سی فارسی

و یا اینجا، لینک پخش زنده تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در کانال بی‌بی‌سی فارسی در یو‌تیوب نیز قابل مشاهده است.

آدرس پست الکترونیک برنامه آپارات: aparat@bbc.co.uk

آدرس فیس بوک برنامه آپارات: https://www.facebook.com/aparatonbbc

می توانید از طریق پنجره زیر هم با ما تماس بگیرید: