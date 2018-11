View this post on Instagram

اعتراضات و راهپیمایی کارگران گروه ملی صنعتی ⁧‫#اهواز‬⁩، امروز شنبه ۳ آذر ۹۷ به خیابان ⁧‫#نادری‬⁩ اهواز کشید. . بنا بر مشاهدات مخاطبان، گروه‌های پرشماری از ⁧‫#کارگران‬⁩ به رغم مقاومت ماموران انتظامی از پل نادری وارد خیابان نادری، مرکز شهر اهواز شدند. #bbcpersian