امروز تجمع های اعتراضی در برخی از دانشگاه های ایران برگزار شده. این ویدیو‌ مربوط به امروز دانشگاه امیرکبیر است. برخی از دانشجویان در حمایت از وضعیت کارگران شعار سر دادند و‌درگیری هم رخ داده. . در دانشگاه نوشیروانی بابل هم در رابطه با ناکارآمدی های موجود در کشور دانشجویا تجمع کردند. . . در توضیحی که یکی از دانشجویان این دانشگاه برای ما فرستاده نوشته: مراسم روز دانشجو دانشگاه نوشیروانی امروز تحت عنوان تجمع اعتراضی و ترییون ازاد برگزار شد در محوطه ی دانشگاه . در تلگرام انجمن فرهنگ و تمدان اسلامی نوشیروانی نوشته: #تجمع و #تریبون_آزاد دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل در رابطه با ناکارآمدی های موجود در کشور . تلگرام دولت بهار نزدیک به احمدی نژاد هم در آستانه روز دانشجو نوشته: دولت بهار/ جامعه حدود ۳.۸ میلیون نفری دانشجویان کشور از گرانی سرسام آور امسال آسیب دیده و با توجه به اینکه عموما درآمد خاصی ندارند تحت فشار مضاعف‌اند. بویژه آنکه بسیاری از دانشجویان از خوابگاه دولتی نیز محروم‌اند. در آستانه روز دانشجو دولت باید برای افزایش کمک هزینه تحصیلی، اسکان و اقلام مصرفی فکری کند