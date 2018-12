مهناز افشار، نالوکسان و 'پزشک سالاری'

View this post on Instagram

متاسفانه هر سال بیش از ۶۰۰۰ نفر از جوانان نازنین مملکتمان بر اثر سو مصرف مواد جانشان را از دست می‌دهند در صورتیکه این عزیزان می‌توانند با دریافت یک آمپول نالوکسان حیات بگیرند. هزینه این دارو بسیار ارزان است و در داروخانه ها هم در ایران موجود است تنها نیاز به اطلاع رسانی در میان جوانان ‌و خانواده آنها جهت استفاده بهنگام در زمان بروز عوارض ناشی از سو مصرف و تغییر سیاستگذاری کلان جهت ارایه این دارو در داروخانه ها به افراد بدون نیاز به دریافت نسخه پزشک می باشد. بیاید با یک اقدام جان یک جوان عزیز را نجات دهیم @ayenehfoundation 📌مهم: عزیزانم این اطلاعات و این پیشنهاد از طرف پیج آینه و بزرگ مرد آقای داریوش اقبالی و دکتر کامیار اعلایی و عزیزانی است که خیلی در این رابطه زحمت کشیدند! و اینجانب هیچ نقشی جز اطلاع رسانی ندارم 🌻 #داریوش_اقبالی #بنیاد_آینه #kamiaralaei