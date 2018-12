فحاشی نماینده مجلس؛ فیلمی از جلسه غیرعلنی مجلس ایران به بیرون درز کرد

View this post on Instagram

بخشی از سخنان #محمدباسط_درازهی در مجلس ایران: «کوتاه نمی‌آیم. اگر وزیر اقتصاد استیضاح نشود و رئیس #گمرک و کارمند هتاک عزل نشوند، همین امروز استعفایم را می‌نویسم» . جو #مجلس ایران امروز ۲۷ آذر ۹۷ به دلیل انتشار کلیپ جنجالی از درگیری لفظی یک نماینده مجلس با کارمند گمرک ایران ملتهب بود تا جایی که چند نماینده با کلماتی که در ویدیو می‌بینید از هیئت رئیسه مجلس انتظار برخورد جدی‌تر داشتند. علی #لاریجانی خواسته مجلس را مطرح کرد: این ویدیو را کی داده؟ شوخی نیست. پیگیری می‌کنیم تا برخورد جدی با او بشود. نظر شما چیست؟ #bbcpersian