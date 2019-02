View this post on Instagram

برایان هوک در مقابل سفارت سابق ایران در واشنگتن: ما مشتاق روزی هستیم که کلیدهای این سفارت را به حکومتی که نماینده واقعی مردم ایران باشد، بازگردانیم؛ حکومتی که انگیزه اش یک ایدئولوژی انقلابی منسوخ نفرت بار نباشد، بلکه انگیزه اش منافع و اراده مردم بزرگ ایران باشد. امروز، در مقابل ساختمانی ایستاده ام با دهه ها سابقه تاریخی در قلب واشنگتن دی سی. اغلب مردمی که از خیابان ماساچوست عبور می کنند احتمالا نمی دانند که این ساختمان سفارت ایران است. وزارت امور خارجه ایالات متحده تقریبا چهل سال است که از آن نگهداری کرده؛ از نظر امنیت و زیبایی محوطه. حتی فرشهای ایرانی و آثار هنری که زمانی اینجا بودند همگی در انباری با درجه هوای کنترل شده نگهداری می شوند تا زمانی که روابط دیپلماتیک ما برقرار شود، به مرد ایران بازگردانده شوند. ای کاش می توانستم همین حرف را درباره حکومت در تهران نیز بگویم. مردم ایالات متحده و مردم ایران باید روابط دیپلماتیک داشته باشند. ما باید در کشورهای یکدیگر سفارت داشته باشیم. رژیم ایران این قدرت را دارد که مسیر بهتری را برای مردمش ترسیم کند. این رژیم باید کمتر مانند یک آرمان انقلابی و بیشتر مانند یک کشور نرمال رفتار کند. امید ما اینست که رژیم انتخاب کند که به سیاستهایش که ایالات متحده و شرکایمان در خاورمیانه را تهدید می کنند، پایان دهد. این رژیم می تواند انتخاب کند که اینکار را انجام دهد یا شاهد فروپاشی اقتصادش باشد. مردم ایران به استعدادهای فوق العاده شان دست نخواهند یافت. تازمانیکه این رژیم روند کنونی ظلم، سوءمدیریت اقتصادی، نابودی محیط زیستی، و ماجراجویی های خشونت بار را در خارج از کشور دنبال می کند. ما مشتاق روزی هستیم که کلیدهای این سفارت را به حکومتی که نماینده واقعی مردم ایران باشد، بازگردانیم؛ حکومتی که انگیزه اش یک ایدئولوژی انقلابی منسوخ نفرت بار نباشد، بلکه انگیزه اش منافع و اراده مردم بزرگ ایران باشد. مردم ایران، باید نهایتا آزاد باشند تا قوانینشان را خودشان تعیین کنند، با رهبرانی که خودشان انتخاب کرده اند، نه توسط یک رژیم مافیایی فاسد مذهبی. چهل سال از زمانی که رژیم تهران قدرت را بدست گرفت، گذشته است. با هر مقیاسی که حساب کنید این رژیم کارنامه تاریکی دارد. ایالات متحده امیدوار است در حالیکه شما، مردم ایران، جایگاه برحق خود را بعنوان یک نیروی قدرتمند برای ثبات و سعادت در خاورمیانه و فراتر از آن بدست می آوردید، چهل سال آینده کاملا متفاوت باشد.