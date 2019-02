View this post on Instagram

سخنان امروز رئیس جمهور در تجلیل از وزیر امور خارجه‌‌اش، گواهی روشن بر رضایت کامل نماینده ملت ایران از مواضع و عملکرد هوشمندانه و موثر دکتر ظریف و پاسخ محکمی به برخی تحلیل های نادرست و مغرضانه است. از نظر دکتر روحانی، جمهوری اسلامی ایران تنها یک سیاست خارجی و یک وزیر امورخارجه دارد.